Honor готовится представить складной смартфон Magic V6

Компания Honor возвращается в Барселону с амбициозными планами. Бренд подтвердил проведение своего глобального мероприятия в рамках Mobile World Congress 2026 1 марта. На презентации будут показаны два совершенно разных устройства — складной смартфон Honor Magic V6 и инновационный Honor Robot Phone.

Honor Magic V6

Honor Magic V6 — это новый книгообразный складной смартфон, первые живые изображения которого появились всего несколько дней назад. Ожидается, что устройство будет тонким и лёгким, а его основу составит флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Сообщается, что Magic V6 получит аккумулятор ёмкостью 7150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Кроме того, смартфон может быть оснащён фирменным чипом усиления радиочастотного сигнала C1+ и чипом повышения энергоэффективности E2.

Что касается камер, по слухам, Magic V6 будет иметь основную камеру с сенсором на 200 мегапикселей и перископический телеобъектив. Также заявлена полная защита от воды и поддержка спутниковой связи «Бэйдоу».

Honor Robot Phone

Помимо складного смартфона, Honor представит Honor Robot Phone — устройство, которое компания называет первым в отрасли «робофоном». Оно оснащено скрытым роботизированным карданным рычагом, который можно развернуть одним нажатием. Этот механизм позволяет телефону физически перемещаться для автоматической компоновки кадра, отслеживания объектов и улучшенной стабилизации изображения.

Honor утверждает, что смартфон работает на мощной системе искусственного интеллекта, способной анализировать и реагировать в реальном времени. Устройство предназначено для следования за пользователем, автоматического захвата ключевых моментов и может выступать в роли личного оператора камеры.

Встроенная крупная языковая модель YOYO, как сообщается, обладает «эмоциональным восприятием». Она способна активно предлагать контент, взаимодействовать с другими устройствами в экосистеме и функционировать как цифровой помощник, который ощущается более персонализированным и осведомлённым о контексте.

Нам придётся дождаться 1 марта, чтобы увидеть, насколько эта концепция окажется жизнеспособной в реальном использовании. Мероприятие начнётся в 15:00 по московскому времени.

Интересно, что идея «роботизированного» смартфона с подвижными элементами не нова — подобные прототипы демонстрировались ранее. Однако Honor может стать первой компанией, которая выпустит такой продукт на массовый рынок. Успех во многом будет зависеть от надёжности механизма и его практической ценности для повседневной съёмки.