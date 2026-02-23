В Институте океанологии оценили долю известных человеку обитателей океана

Доля известных человеку морских существ составляет порядка 10%, заявил в беседе с журналистами глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук. Об этом пишет РИА Новости.

В начале февраля Гебрук сообщил, что древние обитатели океана не могли бы сохраниться до сегодняшнего дня, поскольку климатические изменения Земли в течение всей ее истории затронули и океаническую фауну.

Ученый разъяснил, что система циркуляции вод охватывает все глубины, в связи с чем фауна не только на суше, но и в воде перестраивалась: какие-то виды появлялись и выживали, какие-то погибали.

Журналисты попросили главу ЛДФО раскрыть, сколько видов животных, согласно последним данным науки, обитает в океане.

«Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Согласно оценкам ученых мы знакомы лишь с 10-20% видов морских существ», — признал Гебрук.

Исследователь уточнил, что описано скорее меньше видов, чем больше. Оценка в 10% ближе всего к истине, констатировал специалист.

Ранее сообщалось, что морские геологи из стран ЕС и США использовали метод анализа генетического материала среды и сделали массовое секвенирование 1,7 тыс. образцов из глубоководных отложений, которые были собраны в 15 морских экспедициях. В итоге, они получили 2 млрд последовательностей ДНК.

Ученые сравнили их с глобальными базами ДНК планктона и всеми известными последовательностями.Почти 2/3 ДНК донной фауны они не смогли идентифицировать и выявить, к какой группе можно отнести последовательность.