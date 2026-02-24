22-летний iBook до сих пор получает обновления с серверов Apple

Оказывается, старые ноутбуки Apple до сих пор могут быть актуальными. Даже спустя десятилетия после выхода линейки iBook эти устройства продолжают взаимодействовать с серверами компании – например, 22-летний iBook G4 без проблем подключается к Wi-Fi и загружает ранее выпущенные обновления.

© mobidevices.com

Первые iBook появились задолго до MacBook и стали более доступной альтернативой профессиональным PowerBook. Серия вышла вскоре после возвращения Стива Джобса в Apple в 1997 году и была ориентирована на массового пользователя.

Поддержка оказалась неожиданно долгой – даже спустя почти четверть века отдельные устройства всё ещё способны подключаться к официальным серверам компании.

Один из пользователей Reddit показал свой iBook G4 2003 года выпуска, который подключился к современной Wi-Fi-сети и загрузил обновления. Формальная поддержка модели завершилась ещё в 2011 году, однако сами пакеты по-прежнему хранятся на серверах Apple. Это скорее говорит о сохранённой инфраструктуре, чем о продолжающейся поддержке.

Пользователь Decent-Cow2080 отметил, что система на устройстве почти двадцатилетней давности по-прежнему может выходить в интернет и загружать доступные обновления без каких-либо модификаций. Речь не о новых патчах, а о ранее выпущенных файлах, которые всё ещё доступны для скачивания. Сам факт, что устройство 2003 года способно подключиться к современной сети, уже выглядит впечатляюще.

В комментариях обратили внимание на важную деталь: эти обновления не новые, они были выпущены много лет назад. Вероятно, ноутбук просто долгое время не включали, и система загрузила накопленные пакеты. Тем не менее стабильное подключение к современному Wi-Fi спустя два десятилетия остаётся показателем продуманной инженерии.

Один из участников обсуждения заметил, что пользователи часто путают естественное технологическое устаревание с намеренным ограничением производительности. Новые версии операционных систем действительно оптимизированы под современное оборудование, поэтому на старых устройствах они могут работать медленнее – и это не всегда связано с чьим-то злым умыслом.

iBook сыграл важную роль в истории Apple и повлиял на восприятие бренда. Это была одна из первых массовых моделей ноутбуков с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi, которую компания продвигала под названием AirPort. Презентация с демонстрацией беспроводного подключения стала символом начала новой эпохи. Сегодня iBook, конечно, уступает современным моделям по производительности, но именно он во многом заложил фундамент для будущих поколений ноутбуков Apple.