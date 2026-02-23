Ученые выявили иммунный к радиации организм

По данным портала actualnews.org, с момента катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей 26 апреля 1986 года, территория подверглась значительному загрязнению, оказав пагубное воздействие на окружающую среду.

Созданная в результате Чернобыльская зона отчуждения (ЧЗО) превратилась в уникальное естественное поле для исследований, посвященных изучению долгосрочных последствий радиационного воздействия на флору и фауну.

Ученые активно исследуют генетические мутации у нематод, динамику численности птичьих популяций, особенности роста сосны обыкновенной, резистентность грибов, а также адаптации диких собак, обитающих в зоне. Одним из наиболее ярких примеров трансформации стали чернобыльские древесные лягушки (Hyla orientalis), чья окраска стала заметно темнее по сравнению с их собратьями за пределами ЧЗО. Результаты исследования, опубликованного в 2022 году, подтвердили, что повышенное содержание меланина в их коже способствует поглощению и рассеиванию радиации, что, в свою очередь, повышает шансы на выживание и успешное размножение.

За время, превышающее десять поколений, темные древесные лягушки стали преобладающим подвидом в пределах Чернобыльской зоны. Эти наблюдения представляют значительный интерес в контексте глобального изучения процессов адаптации живых организмов к радиационному воздействию. Обзорное исследование, опубликованное в журнале Dose-Response, сопоставляет эволюционные изменения у животных из Чернобыля с человеческими популяциями, проживающими в районах с повышенным естественным радиационным фоном. В иранском городе Рамсар уровень радиации в некоторых местах достигает 260 мЗв, что в разы превышает допустимые нормы для лиц, работающих с радиацией. Исследование 2002 года выявило у жителей Рамсара меньшее количество хромосомных аномалий и более высокую активность клеток, отвечающих за репарацию ДНК. Аналогичные адаптивные механизмы были обнаружены и в других регионах с высоким уровнем фонового излучения, в том числе в штате Керала (Индия) и бразильском городе Гуарапари.

Исследователи полагают, что в то время как популяция Рамсара развила внутренние клеточные защитные механизмы, чернобыльские лягушки приспособились на внешнем уровне, продемонстрировав видимые изменения в пигментации. Ученые считают, что изучение этих адаптивных стратегий открывает новые горизонты в радиобиологии и космической медицине, демонстрируя поразительную "жизненную стойкость" организмов перед лицом экстремальных условий окружающей среды.