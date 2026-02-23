Сюрприз возрастом 23 миллиона лет: что ученые достали из-подо льдов Антарктиды

Международная команда ученых совершила настоящий прорыв в Антарктиде, пробурив самую глубокую скважину в этом регионе. На ледяном поднятии Крэри (шельфовый ледник Росса) исследователи преодолели 523 метра льда и углубились еще на 228 метров в земную кору, чтобы добраться до древних пород.

В извлеченных кернах, возраст которых достигает 23 миллионов лет, обнаружены фрагменты раковин и останки морских организмов. Главная сенсация в том, что этим существам для жизни был необходим солнечный свет. Эта находка – доказательство того, что когда-то на месте гигантского Западно-Антарктического ледяного щита плескался открытый океан. Льда там не было вовсе.

Особую тревогу у ученых вызывает тот факт, что образцы пород относятся к эпохам, когда глобальная температура на Земле была всего на 2 градуса Цельсия выше, чем до начала индустриальной эры. Сегодня мы движемся к аналогичным показателям.

Западно-Антарктический щит называют «спящим гигантом»: он содержит такой объем воды, что его полное таяние поднимет уровень Мирового океана на 4–5 метров. До сих пор ученые строили модели таяния на основе теоретических данных, но теперь у них есть реальные свидетельства того, как ледник вел себя в теплые периоды прошлого. Это позволит точнее предсказать, с какой скоростью будут уходить ледяные массы сегодня и насколько быстро могут затопить прибрежные города.

Добытые образцы уже доставлены на новозеландскую базу Скотт и готовятся к детальному изучению в лабораториях.

