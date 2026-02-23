Nothing показала официальный рендер Phone (4a) до презентации

Компания Nothing опубликовала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) официальный рендер смартфона Nothing Phone (4a). Снимок раскрывает дизайн устройства за несколько дней до глобальной премьеры, запланированной на 5 марта.

© X

Судя по опубликованным материалам, модель сохранит фирменный полупрозрачный дизайн с многослойной конструкцией корпуса. Фото также подтверждает наличие трех камер: по слухам, это основной модуль, ультраширокоугольный и телеобъектив.

Ключевым обновлением стала переработанная система подсветки. В правом верхнем углу корпуса разместилась система Glyph Bar: вместо традиционных «световых лент» тут используется набор индивидуально управляемых мини-светодиодов, что потенциально расширяет сценарии уведомлений и визуальной индикации.

По предварительной информации, версия Nothing Phone (4a) Pro может получить альтернативную систему подсветки. Не исключено, что старшая модель получит мини-экран, дебютировавший во флагманском Nothing Phone (3).

Какие-либо характеристики производитель пока не раскрывает.

