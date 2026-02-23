Предсказано создание искусственным интеллектом малочисленной элиты

Мир балансирует на грани катастрофы с искусственным интеллектом (ИИ), в которой крошечный элитный класс будет жить в роскоши, в то время как большинство будет страдать. Так считает Декс Хантер–Торрике, бывший руководитель отдела коммуникаций ИИ-подразделения Google DeepMind, который работал на Марка Цукерберга и Илона Маска.

Декс Хантер–Торрик написал в своем эссе, что лидеры в сфере высоких технологий подталкивают общество к радикальным и катастрофическим преобразованиям: "К середине этого столетия, следуя по такой траектории, мы придем к чему–то, что выходит за рамки неравенства и начинает походить на экономическое видообразование. Элитный класс с возможностями, дополненными ИИ, позволяющими жить в роскоши, оснащенный новейшими медицинскими разработками, которые увеличивают продолжительность жизни, живущий параллельно с большинством населения планеты, чьи экономические перспективы, доступ к здравоохранению и политическая власть постоянно ограничены. Это не тот прогноз, который я делаю с легкостью. Мы ясно видим, что силы уже пришли в движение”.

Главный смысл мрачного прогноза Хантер–Торрике, как пишет Daily Mail, заключается в том, что стремительный прогресс в области искусственного интеллекта приведет к тому, что большинство рабочих мест будет вытеснено автоматизацией. Он утверждает, что, по оценкам Международного валютного фонда, 60% рабочих мест подвержены замене, что "занижает истинные последствия".

Прогнозы Хантер–Торрике основаны на том, что он более 15 лет сотрудничал с лидерами Кремниевой долины в области ИИ-революции, подчеркивает Daily Mail. Бывший руководитель отдела связей с общественностью работал с Эриком Шмидтом из Google, Марком Цукербергом из Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена - «МК») и Илоном Маском из SpaceX. Он говорит, что провел "почти два десятилетия с людьми, которые, как предполагается, разрабатывают планы на будущее".

Однако, после того, как Хантер–Торрике уволился с работы в отделе искусственного интеллекта Google, он заявил: "Теперь мне совершенно ясно: никакого плана нет". В основе этого аргумента лежит идея о том, что ИИ развивается гораздо быстрее, чем кто-либо может себе представить, комментирует Daily Mail.

Хотя критики постоянно утверждают, что возможности ИИ "сужаются", последующие поколения новых моделей, по-видимому, демонстрируют стремительный прогресс. Важно отметить, подчеркивает Daily Mail, что Хантер-Торрик также утверждает, что эти разработки направлены на создание более общей формы интеллекта, которая может быть применена практически к любой задаче или виду деятельности.

В то время как промышленная революция заменила ручной труд машинами, она открыла новые возможности для работы, требующей мышления и принятия решений. Однако, поскольку более общий вид искусственного интеллекта может делать все, что угодно, некоторые эксперты предупреждают, что он вообще не оставит пробелов на рынке труда.

Хотя экономические выгоды, скорее всего, будут огромными, Декса Хантер-Торрике больше беспокоит то, как эти выгоды будут распределены: "Рост производительности будет реальным, но не существует автоматического механизма, который привел бы к всеобщему процветанию. Наиболее вероятным результатом является экономика, в которой прибыли корпораций резко возрастут по мере снижения затрат на рабочую силу, а доля работников в объеме производства сократится. Богатство с беспрецедентной скоростью концентрируется в верхах, в то время как средний класс теряет позиции".

Учитывая нынешнюю нестабильность в мировой и внутренней политике, бывший топ-менеджер Google добавляет, что эти изменения, скорее всего, приведут к массовым политическим потрясениям.

"Сегодняшние демагоги покажутся сдержанными по сравнению с тем, что заполняет это пространство", - зловеще заключает он.

Хантер–Торрик не одинок в своем скептицизме по поводу общественной пользы ИИ, напоминает Daily Mail. Недавно глава отдела безопасности ведущей ИИ-компании Anthropic ушел со своего поста, написав в соцсети X: "Мир в опасности".

Даже основатель Anthropic, Дарио Амодей, недавно предупредил, что мир еще не готов столкнуться с последствиями ИИ:

"Человечество вот-вот получит почти невообразимую власть, и совершенно неясно, обладают ли наши социальные, политические и технологические системы достаточной зрелостью, чтобы овладеть ею».

Хантер–Торрик теперь предсказывает, что у правительств и институтов всего мира есть "примерно десять лет в запасе, чтобы переосмыслить многие фундаментальные предположения".