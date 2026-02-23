Завершено расследование о ставших пленниками космоса астронавтах

НАСА завершило расследование поломки космического корабля Starliner в 2024 году, из-за которого два американских астронавта оказались застрявшими в космосе на девять месяцев.

© Московский Комсомолец

Американское космическое агентство отнесло тот инцидент к несчастному случаю "типа А", что считается самой серьезной классификацией неудач миссии, отмечает Daily Mail. Это ставит испытательный полет Starliner в один ряд с катастрофами шаттлов "Челленджер" и "Колумбия", которые унесли в общей сложности 14 жизней.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор в июле 2024 года были отправлены на Международную космическую станцию (МКС), где, как предполагалось, пробудут восемь дней. Однако капсула вышла из строя, что сделало ее небезопасной для полетов людей и вынудило НАСА вернуть ее на Землю, в результате чего астронавты застряли на МКС до марта 2025 года, напоминает Daily Mail.

Администратор НАСА Джаред Айзекман заявил: "Ошибки возникали с самого начала программы и продолжались на протяжении всего периода ее выполнения, включая управление контрактами, надзор, техническую тщательность и принятие решений руководством. Boeing построил космический аппарат, и с самого начала НАСА одобрило отклонения и согласилось на его полет. По мере развития разработки компромиссы в конструкции и недостаточная квалификация оборудования выходили за рамки понимания НАСА".

Расследование выявило как технические, так и организационные проблемы, которые повлияли на безопасность полета и надзор за ним, пишет Daily Mail.

Решения и давление до и во время полета способствовали формированию культуры, в которой во главу угла иногда ставилось расписание, а не осторожность.

После завершения миссии из-за опасений за репутацию официальное заявление о сбое было отложено, и программа сначала провела собственную проверку.

Корабль Starliner, разрабатываемый в рамках программы коммерческих экипажей НАСА с 2010 года для обеспечения постоянного доступа американцев к низкой околоземной орбите, столкнулся с рядом технических проблем перед своим первым полетом с экипажем, подчеркивает Daily Mail.

Первые испытательные полеты, включая орбитальные летные испытания OFT-1 в 2019 году и OFT-2 в 2021 и 2022 годах, сопровождались ошибками наведения, отказами двигателей малой тяги и неисправностями клапанов окислителя, при этом расследования часто касались только непосредственных причин, а не основных проблем.

Испытательный полет с экипажем в июне 2024 года столкнулся с многочисленными неисправностями в двигательной установке, отказами двигателей и временной потерей полного контроля во время стыковочных операций.

Запуск состоялся при администрации Байдена, напоминает Daily Mail.

Несмотря на эти проблемы, астронавты оставались в безопасности на борту МКС, утверждает Джаред Айзекман.

Корабль Starliner автономно вернулся на Землю в сентябре 2024 года без экипажа, а Уилмор и Уильямс позже – значительно позже! – были благополучно доставлены домой экипажем SpaceX Crew-9.

В отчете отмечается, что технические отклонения характерны для крупных аэрокосмических программ, но НАСА обнаружило, что недостатки в квалификации Starliner делают его менее надежным с точки зрения выживания экипажа.

Американское космическое агентство признало, что оно выполнило условия контракта, приняло космический корабль, запустило экипаж и приняло важные решения, начиная со стыковки и заканчивая послеполетными операциями, возложив значительную часть ответственности на себя.

В ходе расследования были выявлены как организационные, так и технические факторы, способствовавшие аварии, хотя точные причины неисправностей в работе двигателя служебного модуля и модуля управления экипажем остаются в стадии рассмотрения.

Согласно отчету Айзекмана, ограниченный надзор НАСА не позволил агентству получить полное представление о системах космического корабля, в то время как конструкция силовой установки Boeing не соответствовала требованиям безопасности.

Кроме того, желание НАСА поддерживать две конкурирующие системы транспортировки экипажа повлияло на принятие решений о рисках и оперативных решениях на протяжении всей миссии.

Перед запуском более 30 запланированных попыток привели к напряжению графика и усталости от принятия решений, а риски, связанные с запуском двигателя, были учтены неадекватно.

Разногласия по поводу вариантов возвращения экипажа на орбиту привели к непрофессиональному поведению, в то время как пропаганда программы Starliner часто затмевала приоритеты безопасности, говорится в отчете.

НАСА официально отнесло этот полет к категории аварийных происшествий типа А, чтобы извлечь уроки для будущих миссий. Официальные лица подчеркнули, что пропаганда программы превысила разумные пределы, поставив под угрозу миссию, экипаж и американскую космическую программу, и пообещали обеспечить подотчетность руководства, чтобы предотвратить повторение подобной культуры недоверия.