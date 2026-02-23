Нобелевский лауреат изобрел способ получать воду из сухого воздуха

Нобелевский лауреат изобрел машину, которая собирает воду из сухого воздуха. Изобретение Омара Яги использует тепловую энергию окружающей среды и может вырабатывать до 1000 литров чистой воды в день.

© Московский Комсомолец

По словам ученого, экологически чистое изобретение Нобелевского лауреата, которое обеспечивает чистую воду в случае перебоев с централизованным водоснабжением из-за урагана или засухи, может спасти жизнь уязвимым островам, пишет The Guardian.

Изобретение, разработанное профессором-химиком Омаром Яги, использует научный метод, называемый ретикулярной химией, для создания молекулярно-модифицированных материалов, которые могут извлекать влагу из воздуха и собирать воду даже в засушливых условиях пустыни.

Технологическая компания Atoco, которую основал Яги, заявила, что ее установки, сравнимые по размеру с транспортным контейнером и работающие исключительно на сверхнизкой тепловой энергии, могут быть размещены в местных сообществах для выработки до 1000 литров чистой воды в день, даже при перебоях в централизованном электроснабжении и водоснабжении в результате засухи или шторма.

Омар Яги, получивший в 2025 году Нобелевскую премию по химии, заявил, что это изобретение изменит мир и принесет пользу островам в Карибском бассейне, которые подвержены засухе. Он добавил, что это могло бы стать решением для стран, нуждающихся в снабжении водой населенных пунктов, оказавшихся в изоляции после таких ураганов, как "Берилл" и "Мелисса", которые оставили тысячи людей без воды.

“Такие ураганы, как "Мелисса" или "Берилл", вызвали сильные наводнения, разрушили дома и посевы и унесли жизни тысяч людей в Карибском бассейне. Эти разрушения являются суровым напоминанием о настоятельной необходимости повышения устойчивости водоснабжения в уязвимых районах, особенно в малых островных государствах, подверженных экстремальным погодным явлениям”, - отмечает Яги.

Яги добавил, что это изобретение может стать благоприятной для климата и устойчивой альтернативой другим источникам водоснабжения, таким как опреснение воды, которое может представлять угрозу для экосистем, когда концентрированный соленый рассол попадает обратно в океан.

В недавне докладе ООН, отмечает The Guardian, говорилось, что планета вступила в “эпоху глобального водного банкротства”, когда почти три четверти населения земного шара проживает в странах, которые классифицируются как неблагополучные по водным ресурсам или находятся в критическом состоянии.

“Около 2,2 миллиарда человек по-прежнему испытывают недостаток в безопасной питьевой воде, 3,5 миллиарда - в безопасных санитарных условиях и около 4 миллиардов испытывают острую нехватку воды по крайней мере один месяц в году”, - сказано в докладе.

В карибском государстве Гренада, состоящем из трех островов, которое в 2024 году было разрушено ураганом "Берилл", изобретение Яги вселяет надежду, особенно на островах Карриаку и Малая Мартиника, которые приняли на себя основной удар стихии и столкнулись с тройной угрозой - штормами, засухой и эрозией побережья.

“Способность технологии функционировать автономно, используя только энергию окружающей среды, особенно привлекательна в наших условиях”, - сказал представитель властей Карриаку и защитник окружающей среды Дейвон Бейкер.

Острова Карриаку и Малая Мартиника, которые все еще испытывают последствия воздействия урагана «Берилл”, вынуждены импортировать воду из Гренады, чтобы справиться с засушливыми сезонами, которые с каждым годом становятся все более интенсивными и продолжительными, отмечает The Guardian.

“В настоящее время мы рассматриваем комплексные стратегии восстановления и повышения устойчивости, и разработанная профессором Яги технология сбора атмосферной воды направлена на решение нескольких важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся: высокая стоимость и углеродоемкость, а также риск загрязнения при импорте воды; уязвимость централизованных систем к повреждениям от ураганов; и необходимость децентрализованных решений это может сработать, когда традиционная инфраструктура выйдет из строя”, - сказал Бейкер.

Омар Яги, выросший в общине беженцев в Иордании, сказал, что его вдохновили трудности, которые он пережил в доме без водопровода и электричества. Выступая на банкете, посвященном вручению Нобелевской премии, он вспомнил, как правительство раз в неделю или две доставляло воду в его пустынную общину: “Я помню, как по всему району пронесся шепот: "Вода прибывает", и как я торопился наполнить все емкости, которые мог найти, прежде чем поток прекратился”.

Описывая свое изобретение как “науку, способную переосмыслить материю”, нобелевец призвал лидеров “устранять барьеры, защищать академическую свободу” и “приветствовать таланты со всего мира”.