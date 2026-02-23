Зумеры выбирают «глупофоны», пока родители не могут оторваться от экранов

Хотя разрыв пока минимален — 352 минуты против 350 минут в день, — наметился четкий тренд на смену ролей. Для сравнения: еще в начале 2023 года молодежь лидировала по времени в сети.

В то время как старшее поколение наращивает цифровую активность, среди молодежи набирает обороты обратный процесс — децифровизация. Молодые люди все чаще осознанно отказываются от гаджетов, отдавая предпочтение простым кнопочным телефонам («глупофонам»). Растет популярность движений, пропагандирующих цифровое воздержание, таких как Appstinence.

Апогеем этого недовольства стал недавний протест зумеров в Нью-Йорке, где участники выступили против доминирования соцсетей и бесконтрольного внедрения технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь.