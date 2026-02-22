Samsung официально встроит в свои смартфоны ИИ, который работает в России

Samsung объявила о стратегическом партнерстве с Perplexity AI, ИИ-поисковик которой будет интегрирован в смартфоны новой флагманской серии Galaxy S26, презентация которой запланирована на 25 февраля 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Samsung.

ИИ от Perplexity можно будет активировать голосовой командой "Hey Plex" либо назначить его запуск на боковую кнопку устройства через настройки. Perplexity станет одной из первых сторонних ИИ-компаний, чьи технологии внедрят в платформу Galaxy AI.

Алгоритмы Perplexity интегрируют в ряд фирменных приложений Samsung, включая "Заметки", "Часы", "Галерею", "Календарь" и "Напоминания". Кроме того, сервис, по данным ранее опубликованной информации, станет частью голосового помощника Bixby и одним из встроенных ассистентов линейки Galaxy S26.

Презентация Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля. Интеграция Perplexity вместо Google Gemini может оказаться полезной для россиян, так как этот ИИ работает в России без ограничений, в то время как ИИ от Google не запускается.