Названы лучшие смарт-часы стоимостью менее 4 тысяч рублей

Редакция портала "Палач" составила подборку из трех недорогих и недооцененных пользователями моделей смарт-часов.

Открывают список бюджетные Realme Watch 5 за 2,5 тыс. руб., которые представляют собой клон Apple Watch Ultra в пластиковом корпусе. Часы оснащаются 1,97-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 600 нит, а также цифровой коронкой и кнопкой. Для занятий спортом и пробежек в непогоду предусмотрены защита от воды и пыли по стандарту IP68, отслеживание уровня SpO2, пульсоксиметр, мониторинг сна, датчик уровня стресса, 108 спортивных режимов, 300 циферблатов и возможность ответа на телефонные звонки.

Следом идут Redmi Watch 5 Active стоимостью 2,7 тыс. руб. с IPS-дисплеем на 2 дюйма с яркостью 500 нит, защитой от воды по стандарту IPX8, отслеживанием уровня кислорода в крови, пульса, мониторингом фаз сна и уровня стресса, а также поддержкой 140 режимов тренировок, 200 циферблатов и звонков.

Замыкают топ часы CMF Watch Pro 2 за 3,4 тыс. руб. Это часы в минималистичном корпусе с заменяемым безелем на магнитах, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 620 нит, отслеживанием SpO2, пульса, сна и 120 спортивных режимов. Также предусмотрена сотня циферблатов.