Lenovo предупредила о подорожании своего оборудования

Lenovo официально уведомила партнеров о предстоящем повышении цен на широкий спектр оборудования, включая ноутбуки линейки ThinkPad, настольные ПК и серверные решения. Новые цены вступят в силу в марте 2026 года, сообщает Tom's Hardware.

Компания установила жесткие условия для сохранения действующих цен: заказы должны быть оформлены у дистрибуторов не позднее 25 февраля и поступить в Lenovo до 28 февраля. При этом даже подтвержденные в феврале поставки будут пересчитаны, если отгрузка со склада не состоится до 31 марта 2026 года.

Также вендор сообщил о приостановке с 26 января бонусной программы за привлечение новых клиентов, отметив снижение экономической целесообразности предоставления дополнительных скидок в текущих рыночных условиях.

Ключевым фактором роста цен называется дефицит чипов памяти. Резкий рост спроса со стороны компаний, развивающих инфраструктуру искусственного интеллекта, привел к перераспределению объемов поставок и удорожанию компонентов для производителей электроники.

Lenovo не первый производитель, заявивший о повышении цен. Среди таких компаний Dell, Cisco и Asus, которые повысили стоимость на свою продукцию в диапазоне 15–30%.