Лунная миссия НАСА вновь оказалась под угрозой из-за утечки гелия
НАСА может отложить запуск ракеты лунной Artemis II после обнаружения утечки гелия. Заявление американского космического агентства появилось на следующий день после объявления цели наметить старт полета астронавтов вокруг Луны на 6 марта.
НАСА сообщило в субботу в своем блоге, что оно предпринимает шаги, чтобы, возможно, отменить запуск ракеты Artemis II после обнаружения перебоев с подачей гелия, отмечает The Guardian.
Космическое агентство США заявило, что предпринимает шаги по возвращению ракеты Artemis II и космического корабля Orion обратно в сборочный цех Космического центра Кеннеди во Флориде.
“Это почти наверняка повлияет на мартовское окно запуска”, - заявили в НАСА.
В течение ночи американское космическое агентство наблюдало прерывание подачи гелия во временную криогенную двигательную установку ракеты. Для запуска требуется подача гелия, отмечает The Guardian.
В пятницу НАСА заявило, что планирует 6 марта запустить четырех астронавтов вокруг Луны и обратно в рамках своей миссии Artemis II после успешного завершения испытаний на заправку топливом, из-за которых она была приостановлена ранее в этом месяце.
Четверо астронавтов миссии Artemis II, трое американцев – Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох – и один канадец, Джереми Хансен, в пятницу вступили во второй период карантина в ожидании новой целевой даты запуска, которую НАСА объявило “с оговорками”, поскольку, по словам агентства, еще предстоит большая подготовительная работа предстоит поработать после теста на заправку топливом в четверг.
В начале марта у НАСА есть несколько свободных дат для запуска миссии "Артемиды", которая совершит 10-дневный облет Луны, но не совершит посадку на естественном спутнике нашей планеты.
Этот полет позволит людям проникнуть в космос дальше, чем когда-либо прежде, и, по данным Наса, миссия пролетит около 4700 миль (7600 км) за пределы обратной стороны Луны, превысив рекорд расстояния, установленный "Аполлоном-13" в 1970 году. Миссия будет тестировать системы для будущих исследований дальнего космоса.
Миссия готовится к запуску "Артемиды III", запланированному на 2028 год, который станет первой высадкой человека на Луну со времени последнего полета по программе "Аполлон" в декабре 1972 года, напоминает The Guardian.