Cторонникам теории «плоской Земли» дали жесткий ответ

Участница популярного британского реалити-шоу «Остров Любви” Белль Хассан недавно поддержала теорию заговора о том, что Земля на самом деле плоская. Но ученые вынесли свой жестокий вердикт: все это чушь. Доктор Ян Шлегр, доцент кафедры физики Университета Градец-Кралове (Чехия), рассказал Daily Mail: "Сила тяжести всегда тянет вас вниз: к центру Земли, где бы вы ни находились на поверхности.

© Public domain

"В космосе нет никаких встроенных понятий "верх" или "низ" – эти направления имеют смысл только относительно чего–то вроде силы тяжести планеты", -- поясняет чешский ученый, говоря, что аргументы в пользу «плоской Земли» основаны на фундаментальном непонимании природы гравитации.

Майкл Маршалл, руководитель проекта The Good Thinking Society, сказал Daily Mail:

"То, что мы часто наблюдаем в связи с этим движением за плоскую Землю, - это фундаментальная неспособность по-настоящему понять модель, которую они отвергают.Я думаю, что многие сторонники Плоской Земли не понимают, как на самом деле работает гравитация".

В нашей повседневной жизни может показаться, что гравитация – это сила, которая просто тянет предметы "вниз", но это только потому, что мы такие маленькие по сравнению с размерами Земли, пишет Daily Mail.

"Сторонники плоской Земли думают, что гравитация направлена только вниз, но это не так, она направлена к центру масс, - объяснил МайклМаршалл. - Мир, в котором мы живем, представляет собой сферическую Землю. Центр масс находится в середине этой сферы. Нас постоянно тянет к середине этой сферы".

Сторонникам плоской Земли можно объяснить это, используя простую аналогию с магнитом, пишет Daily Mail:

«Представьте себе гравитацию как силу притяжения, которая притягивает предметы так же, как магнит притягивает железные опилки. сли вы поместите мощный магнит внутрь теннисного мячика, то не имеет значения, с какой стороны вы положите начинку, она всегда будет прилипать к поверхности, поскольку притягивается магнитом к центру». "Гравитация действует на нас так же", - отмечает Маршалл.

А доктор Ян Шлегр рассказал Daily Mail:

"Подсказки на удивление просты. Посмотрите, как корабль отплывает от берега: на расстоянии он не просто становится меньше, как игрушечный, – он исчезает сначала корпусом. На плоской Земле весь корабль должен оставаться видимым и просто равномерно уменьшаться в размерах. И еще одно важное событие: лунные затмения. Тень, которая движется по Луне, – это тень Земли, и она изогнута - естественный результат круглой планеты».

Однако, если вы действительно хотите помочь сторонникам плоской Земли избавиться от их ошибочных взглядов, лучшим вариантом часто является не приводить доказательств того, что Земля круглая, продолжает Daily Mail. Вместо этого попросите их объяснить, как бы устроен мир в соответствии с их теорией, чтобы они могли увидеть зияющие недостатки.

Маршалл объясняет, что сторонники теорий заговора часто отступают и отказываются участвовать, когда вы прямо критикуете их теории:

"Гораздо продуктивнее спросить: "Как вы думаете, почему мир плоский? Назовите мне причину, по которой мир плоский", а затем исследовать ее, исходя из этого".

Таким образом, сторонники плоской Земли и другие сторонники теорий заговора смогут сами разобраться в своих недоразумениях, продолжает Daily Mail.

Доктор Шлегр говорит: