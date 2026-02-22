Подо льдом Антарктиды нашли скрывавшийся миллионы лет большой сюрприз

Международная команда учёных впервые пробурила скважину глубиной более 750 метров под ледяным щитом Западной Антарктики и извлекла образцы пород, которые хранят историю региона за последние 23 миллиона лет. Находки фрагментов раковин и останков морских организмов, нуждающихся в свете, доказывают, что когда-то на месте гигантского ледника плескался открытый океан.

Международная группа из 29 исследователей под руководством новозеландских специалистов совершила прорыв в изучении Антарктиды. На ледяном поднятии Крэри, расположенном на шельфовом леднике Росса, они пробурили 523 метра льда и ещё 228 метров древних пород и ила, углубившись в земную кору дальше, чем кто-либо до них.

Извлечённые керны стали своеобразной машиной времени, позволяющей заглянуть в климатическое прошлое на 23 миллиона лет назад. Учёные обнаружили в образцах не только типичные для подлёдных отложений породы, но и фрагменты раковин и останки морских организмов, которым для жизни необходим свет. Это неопровержимое доказательство того, что когда-то этот регион был открытым океаном, а массивный ледник отсутствовал.

Особый интерес для науки представляет то, что образцы охватывают периоды, когда глобальная температура на Земле была более чем на два градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Понимание условий, при которых Западно-Антарктический ледяной щит отступал в прошлом, критически важно для прогнозирования его поведения сегодня. Спутники фиксируют ускоряющуюся потерю массы льда, но до сих пор модели таяния опирались на данные из удалённых районов.

Теперь учёные получили прямые свидетельства. Напомним, что этот ледяной щит содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень Мирового океана на 4–5 метров, результаты бурения помогут точнее определить, как быстро это может произойти в условиях современного потепления. Образцы уже доставлены на базу Скотт, а затем отправятся в Новую Зеландию для детального анализа.