Россиян предупредили, какими данными нельзя делиться с ИИ

Хаотичное применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) чревато потерей времени, ошибками и утечками данных, предупредила в беседе с RT Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

Она объяснила, что нейросети наиболее эффективны в задачах с чёткой структурой и понятным образом результата.

Например, это касается резюмирования встреч, структурирования отчётов, адаптации текстов под разные аудитории, составления повесток совещаний, генерации идей для названий проектов и выделения ключевых тезисов из длинных документов, отметила эксперт.

«Здесь важно не забывать, что полученный результат требует проверки и редактуры с вашей стороны или со стороны коллег, если это попадает в их зону экспертизы», — подчеркнула Абгарян.

При этом она отдельно упомянула сферы, в которых ИИ стоит применять с осторожностью.

К ним, по мнению специалиста, относятся задачи, требующие глубокой отраслевой экспертизы, юридически значимые документы, стратегическое планирование и принятие решений с высокими рисками, а также работа с эмоционально сложными ситуациями.

Собеседница RT объяснила, что в ИИ можно загружать обезличенные данные, общие формулировки без привязки к конкретным проектам и открытые материалы.

При этом, как считает Абгарян, не стоит делиться персональными данными, конфиденциальной информацией (финансы, стратегия), внутренними документами с грифом «Для служебного пользования» и данными клиентов без согласия на обработку.

Говоря о том, как правильно работать с подобными сервисами, специалист рассказала, что важна конкретика вместо абстракции.

Помимо этого, она порекомендовала уточнять формат и объём, а также отправлять задачу на доработку.

«Чем больше вы дадите комментариев ИИ по поставленной задаче, тем лучше будет финальный результат. Попросите сократить текст на 20%, или переписать в определённом стиле, или добавить ссылки на исследования», — заключила собеседница RT.

