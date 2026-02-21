Ученые из Великобритании и международной команды климатологов проанализировали, как изменение климата повлияет на Антарктический полуостров в ближайшие десятилетия и к концу XXI века под разными сценариями выбросов парниковых газов. Их обзор опубликован в журнале Frontiers in Environmental Science и основан на моделях будущего климата при трех уровнях глобального потепления: низком, среднем и высоком.

Регион уже сейчас заметно теплеет, и эти изменения усилятся в зависимости от того, насколько сократятся глобальные выбросы. Даже при низком уровне выбросов (ограничение роста температуры примерно до 1,8 °C выше доиндустриального уровня) температура на полуострове увеличится по сравнению с настоящим временем. При более высоких уровнях выбросов средний региональный климат может стать теплее на несколько градусов, а число дней с температурой выше 0 °C существенно вырастет, особенно в летний сезон.

Такие изменения повлекут за собой ускоренное таяние ледников, уменьшение морского льда и более частые экстремальные погодные явления — сильные дожди и ускоренное истончение ледяных шельфов в море. В сценариях с высокими выбросами некоторые ледяные шельфы полуострова, такие как Ларсен C и Уилкинс, могут существенно ослабнуть или частично разрушиться к концу века, что усилит вклад региона в повышение уровня мирового океана. Ученые отмечают, что ближайшие десять лет будут критическими для того, чтобы предотвратить самые серьезные последствия изменения климата. В течение этого времени происходящие процессы определят, насколько лед и экосистемы полуострова смогут сохраниться на долгие годы.

Ранее ученые из Университета Западной Австралии зафиксировали на камерах у Южных Шетландских островов крупную акулу длиной 3-4 метра на глубине 490 метров при температуре воды всего +1,27 °C — несмотря на общепринятую теорию об отсутствии акул в антарктических водах. Это первое документальное наблюдение хищника столь далеко на юге, что может свидетельствовать о миграции акул в холодные воды Южного полушария вследствие изменения климата.