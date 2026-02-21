НАСА откладывает лунную миссию из-за утечки

В США готовятся вернуть ракету лунной миссии Artemis II со стартовой площадки обратно в сборочный цех. Причина — утечка гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Об этом сообщили в NASA.

Запуск планировался на 6 марта, но теперь сроки почти наверняка сдвинутся. Решение о возврате техники связано с нарушением потока гелия, которое требует дополнительных проверок и ремонта.

"НАСА предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех", - отмечается в сообщении.

Окончательные сроки старта будут объявлены позже.

Миссия Artemis II должна стать первым за полвека пилотируемым облетом Луны.