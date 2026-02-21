НАСА откладывает лунную миссию из-за утечки
В США готовятся вернуть ракету лунной миссии Artemis II со стартовой площадки обратно в сборочный цех. Причина — утечка гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Об этом сообщили в NASA.
Запуск планировался на 6 марта, но теперь сроки почти наверняка сдвинутся. Решение о возврате техники связано с нарушением потока гелия, которое требует дополнительных проверок и ремонта.
"НАСА предпринимает шаги для возможного возвращения ракеты Artemis II и корабля Orion в сборочный цех", - отмечается в сообщении.
Окончательные сроки старта будут объявлены позже.
Миссия Artemis II должна стать первым за полвека пилотируемым облетом Луны.