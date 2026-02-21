Инженеры представили микроскоп, подходящий для пилотируемых полетов к Марсу

Инженеры из Европы разработали прочный и компактный микроскоп, пригодный для изучения живых клеток и способный работать в условиях космоса. Изготовить его можно посредством 3D-печати, заявила пресс-служба Биофизического общества.

© Московский Комсомолец

Устройство, как предполагается, можно было бы использовать в ходе пилотируемых экспедиций к Луне и Марсу для изучения клеточных процессов в организме членов экипажа.

Микроскопы, применяющиеся для космических исследований, обычно являются слишком крупными, не приспособлены для изучения живых клеток, а самостоятельно починить их невозможно, заявили эксперты.