Компания Realme готовит к выпуску дешевый смартфон Realme C83, который в линейке расположится ниже модели C85, представленной в ноябре прошлого года. В связи с этим в сеть начали активно утекать подробности о новом устройстве. На них обратила внимание редакция GSMArena.

Новинка получит три конфигурации памяти: 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. По предварительным данным, цены в Индии составят 13 499, 14 499 и 17 499 рупий соответственно. По текущему курсу это 11,4 тыс. руб., 12,2 тыс. руб., а также 14,8 тыс. руб. соответственно.

Устройство имеет модельный номер RMX5256 и выйдет в двух цветах – Sprouting Green и Blooming Purple. Полные технические характеристики пока не раскрываются.

Ожидается, что C83 станет преемником модели C73, дебютировавшей в июне прошлого года с 6,67-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 6300, основной камерой на 32 Мп, фронтальной на 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.