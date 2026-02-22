Золото и тайны элиты: в Панаме раскопали гробницу возрастом более тысячи лет

В Панаме археологи нашли гробницу возрастом более тысячи лет с человеческими останками, окруженными золотыми украшениями и керамикой. Об этом сообщило агентство France Presse.

Захоронение обнаружили на археологическом памятнике Эль-Кано в районе Ната — примерно в 200 километрах к юго-западу от Панама-Сити.

Раскопки на этом участке ведутся около двадцати лет, и ранее ученые уже находили здесь захоронения доиспанских культур. Однако новая гробница, по словам руководителя проекта Хулии Майо, выделяется богатым погребальным инвентарем. Ее датируют периодом 800–1000 годов нашей эры.

Так, среди золотых предметов и керамики с традиционным орнаментом обнаружили скелет. Особое внимание исследователей привлекли два браслета, серьги и нагрудное украшение с изображениями летучих мышей и крокодилов. Как отмечает Майо, человек, погребенный с золотыми украшениями, вероятно, занимал высший социальный статус в своей группе.

Памятник Эль-Кано связан с обществами, населявшими центральные провинции Панамы в VIII–XI веках. Предполагается, что на протяжении примерно двух столетий он служил некрополем для представителей элиты; ранее археологи обнаружили здесь девять подобных гробниц.

В Министерстве культуры Панамы подчеркнули значимость находки для национальной археологии и изучения доиспанских обществ Центральноамериканского перешейка — территории, соединяющей Северную и Южную Америку. По оценкам экспертов, характер погребений показывает, что смерть в этих культурах воспринималась как переход к иной стадии существования, где социальный статус сохранял значение, передает AFP.

