В WhatsApp появится еще одна функция из Telegram

В WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) готовится к запуску новая функция, позволяющая скрывать текст сообщений под спойлером. Об этом сообщил портал WABetaInfo (WBI), обнаруживший упоминания опции в последней тестовой сборке приложения для iOS через TestFlight.

По данным источника, пользователи смогут скрывать отдельные слова или целые сообщения. После этой процедуры текст будет закрыт серой плашкой. Чтобы увидеть содержимое, получателю потребуется нажать на скрытую область. Аналогичная функция присутствует в Telegram с конца 2021 года.

В WhatsApp опция появится в меню форматирования рядом с инструментами выделения жирным, курсивом и зачеркиванием. Также предусмотрен синтаксический способ: для сокрытия текста достаточно добавить двойные вертикальные черты до и после нужного фрагмента.

Отмечается, что опция пока находится в разработке и недоступна даже бета-тестерам. Информации о поддержке спойлеров для изображений и других типов сообщений, как в Telegram, пока нет.

Когда возможность скрывать текст под спойлер появится в релизной версии WhatsApp, не сообщается.