Ученые выяснили причину загадочного исчезновения хоббитов 61 тысячу лет назад

Международная группа исследователей с участием ученых из Университета Вуллонгонга выяснила, что изменение климата могло сыграть ключевую роль в исчезновении Homo floresiensis — древнего человека небольшого роста, известного как «хоббит». Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Homo floresiensis обитал на индонезийском острове Флорес и был обнаружен в 2003 году в пещере Лианг-Буа. По данным археологов, этот вид существовал там около 140 тысяч лет, однако примерно 50 тысяч лет назад исчез. Причины его вымирания долгое время оставались неясными.

Чтобы восстановить климатическую картину того периода, ученые проанализировали химические сигналы, сохранившиеся в сталагмитах пещеры, а также изотопный состав зубной эмали ископаемых останков карликового стегодона (Stegodon florensis insularis) — основного объекта охоты «хоббитов».

Результаты показали, что около 76 тысяч лет назад начался постепенный переход к более сухому климату, который к периоду между 61 и 55 тысячами лет назад перерос в длительную и выраженную засуху. Именно этот временной отрезок совпадает с исчезновением Homo floresiensis.

«Экосистема вокруг Лианг-Буа стала значительно более засушливой в период исчезновения Homo floresiensis. Летние осадки сократились, русла рек начали пересыхать в сухой сезон, что создало стресс как для «хоббитов», так и для их добычи», — рассказал руководитель исследования, почетный профессор Университета Вуллонгонга Майк Гаган.

Сталагмиты, формирующиеся из капель воды, служат своеобразными архивами осадков. Их анализ позволил реконструировать динамику древних дождей. Одновременно изотопные данные из зубов стегодонов показали, что эти животные зависели от речной воды, доступ к которой резко сократился.

Около 61 тысячи лет назад численность карликовых слонов начала стремительно снижаться. Поскольку они составляли важную часть рациона Homo floresiensis, сокращение популяции усилило давление на древних людей.

«Поверхностные источники пресной воды, стегодоны и Homo floresiensis сокращаются одновременно, что демонстрирует накопительный эффект экологического стресса. Конкуренция за истощающиеся ресурсы, вероятно, вынудила «хоббитов» покинуть Лианг-Буа», — отметил соавтор работы Герт ван ден Берг.

Исследователи также не исключают, что в поисках воды и пищи Homo floresiensis могли столкнуться с представителями Homo sapiens, которые в то время уже распространялись по Индонезийскому архипелагу.