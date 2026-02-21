В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества

В составе наушников трех брендов нашли токсические вещества. Они вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга, сообщает Telegram-канал Mash

По данным канала, речь идет о наушниках Bose, Samsung и Sennheiser. Ученые проверили 81 пару наушников и нашли в их корпусах повышенное содержание двух соединений — бисфенола А и бисфенола S. Длительный контакт с ними провоцирует уничтожение эндокринной системы, развитие онкологии и нарушение гормонального баланса.

Эксперты призвали власти стран Евросоюза повлиять на компании, но убрать эти химикаты из производства практически нереально.

