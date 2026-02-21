Ученые заявили, что наушники ряда брендов вызывают опасные заболевания

Ученые, проверив 81 пару наушников различных брендов пришли к выводу, что в каждой из пар превышено содержание токсичных веществ бисфенола А и бисфенола S, утверждает Mash.

Одно из веществ, как говорится в публикации, в долгосрочной перспективе уничтожает эндокринную систему, другое повышает риск онкологии и нарушения гормонального баланса.

Эксперты попросили власти государств Евросоюза потребовать от компаний отказаться от использования опасных веществ.