Ученые заявили, что наушники ряда брендов вызывают опасные заболевания

Московский Комсомолец

Ученые, проверив 81 пару наушников различных брендов пришли к выводу, что в каждой из пар превышено содержание токсичных веществ бисфенола А и бисфенола S, утверждает Mash.

Одно из веществ, как говорится в публикации, в долгосрочной перспективе уничтожает эндокринную систему, другое повышает риск онкологии и нарушения гормонального баланса.

Эксперты попросили власти государств Евросоюза потребовать от компаний отказаться от использования опасных веществ.