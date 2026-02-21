Аферисты превращают айфоны в «кирпич» через VPN

Мошенники начали блокировать айфоны россиян, предлагая им бесплатные VPN-сервисы на фоне ограничений в работе Telegram. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, злоумышленники предлагают владельцам айфонов установить бесплатный VPN из App Store. Пользователи, пытаясь обойти ограничения мессенджеров, активируют приложение, дают ему доступ к добавлению сетевых настроек и вводят пароль от телефона.

В первые дни сервис работает без сбоев. Однако после отключения VPN на почту, привязанную к Apple ID, приходит письмо о блокировке устройства. За «разблокировку» аферисты требуют 100 тысяч рублей.

После этого устройство фактически перестает работать: на главном экране появляется окно с требованием ввести данные для аутентификации — пароль от серверов VPN, который известен только мошенникам. Перезагрузка и нажатие кнопок не позволяют восстановить работу айфона.

До этого россиян предупредили об опасных VPN-сервисах, появившихся из-за ограничений работы Telegram. После ограничения работы Telegram в России количество предложений по установке VPN-клиентов для Android в рунете выросло примерно на 200%.