Россиянам рассказали про неочевидные возможности «умных» телевизоров

В Hyundai рассказали о таймшифте и других полезных функциях "умных" телевизоров

Современные телевизоры с поддержкой Smart TV значительно расширяют привычный формат просмотра контента, однако многие владельцы используют лишь базовые возможности. О том, на какие не самые очевидные функции «умного» телевизора можно обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала директор по продукту бренда Hyundai Екатерина Субботина.

Субботина рекомендовала обратить внимание на голосовые ассистенты, которые позволяют не только переключать каналы, но и запускать приложения, менять настройки, регулировать громкость и выбирать источник сигнала. Для работы функции требуется сопряжение с пультом, оснащенным микрофоном.

Пользователям также доступна установка онлайн-кинотеатров, игр и других сервисов через магазин приложений или внешние источники. Поддержка стриминговых платформ и обмена файлами по локальной сети позволяет воспроизводить контент с различных устройств.

Среди востребованных функций – таймшифт, дающий возможность поставить эфир на паузу и продолжить просмотр с того же момента.

Смарт-платформы также формируют персональные рекомендации на основе истории просмотров, а для членов семьи можно создавать отдельные профили, включая детский режим с возрастными ограничениями.

Телевизоры поддерживают трансляцию изображения со смартфона и оснащаются специальными настройками для геймеров. Некоторые модели позволяют управлять устройствами «умного дома» напрямую с экрана ТВ.