Каждый пятый россиянин обращается за помощью со смартфоном к ребенку

Каждый пятый россиянин (21%) обращается за помощью со смартфоном к собственным детям. Это следует из опроса, который провел агрегатор услуг мобильной связи в России «Экомобайл» среди тысячи 1000 человек.

© Газета.Ru

Исследование показало, что распределение «технических» ролей в семьях все меньше зависит от гендерных стереотипов. На вопрос о том, кто чаще всего разбирается со смартфонами, 28% участников указали мужчину, 23% – женщину. Еще 12% сообщили, что каждый член семьи самостоятельно решает вопросы со своим устройством, 8% ориентируются на уровень компетенций вне зависимости от пола, и столько же предпочитают сразу обращаться к специалистам.

Главным критерием при выборе «ответственного за технику» 45% назвали знания и опыт. Для 26% важны наличие времени и удобство, 21% отметили желание помочь близкому. Лишь 13% связывают такие задачи с традиционным распределением обязанностей, а 10% – с физическими особенностями работы.

При возникновении конкретных проблем 22% готовы попросить кого-то из семьи заменить экран или батарею, 21% – установить операционную систему или восстановить данные. За помощью в выборе и подключении тарифа обратятся 19%, в настройке eSIM или SIM-карты – 17%, в синхронизации устройств – 16%. При этом самый распространенный ответ – 32% – заключается в том, что по всем вопросам респонденты идут к профессионалам.

В целом четверть опрошенных уверены, что пол не играет роли в вопросах ремонта техники, еще 26% считают решающими желание и интерес. Только 14% сообщили о четком распределении обязанностей в семье, а 24% предпочитают полностью доверять подобные задачи специалистам.