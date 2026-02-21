Ученых смутила таинственная «гравитационная дыра» глубоко подо льдом Антарктиды

Антарктида хранит множество загадок, но одна из самых странных - огромная "гравитационная дыра" глубоко подо льдом. Гравитация может ощущаться стабильной и неизменной, где бы мы ни находились, но на самом деле ее сила варьируется в зависимости от поверхности Земли. Там, где гравитация слабее, поверхность океана может опускаться значительно ниже средней, поскольку вода устремляется в районы с более высокой гравитацией. Ученым уже много лет известно, что гравитация наиболее слаба в районе Антарктического моря Росса, где уровень моря опускается на 130 метров ниже уровня окружающей воды.

© Московский Комсомолец

Теперь пара исследователей утверждают, что они, наконец, знают почему, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, огромная гравитационная дыра, известная как Низкий уровень Антарктического геоида (AGL), является результатом невероятно медленного перемещения горных пород.

Начиная с 70 миллионов лет назад – времени, когда динозавры еще бродили по Земле, – под замерзшим континентом образовались менее плотные породы, ослабившие силу притяжения. Гравитационная дыра сначала была небольшой, а затем быстро увеличилась в размерах между 50 и 30 миллионами лет назад, создав странное океанское углубление, которое мы наблюдаем сегодня.

Когда астронавты на Международной космической станции смотрят вниз на Землю, она может выглядеть как гладкий голубой мраморный шар, пишет Daily Mail. Однако на самом деле наша планета больше похожа на "бугристую картофелину". Такая бугристая поверхность возникает из–за неоднородности силы тяжести, вызванной неравномерным распределением материала под поверхностью. В регионах, где горячие породы из мантии Земли поднимаются к поверхности, более низкая плотность горных пород означает, что гравитация слабее.

С 1940-х годов ученым было известно, что эти гравитационные аномалии вызывают глубокие впадины на больших участках океана. Однако выяснить, как и почему эти гравитационные аномалии формируются на глубине сотен миль под поверхностью, гораздо сложнее. Чтобы составить карту формирования антарктической гравитационной дыры, исследователи объединили записи землетрясений со всего мира с компьютерной моделью планеты.

Соавтор исследования, доктор Алессандро Форте из Университета Флориды, говорит: «Представьте, что вы делаете компьютерную томографию всей Земли, но у нас нет рентгеновских лучей, как в медицинском кабинете. У нас происходят землетрясения. Волны от землетрясений обеспечивают "свет", который освещает внутреннюю часть планеты».

Наблюдая за тем, как землетрясения распространяются через породы различной плотности, доктор Форте и его соавтор составили карту внутреннего устройства планеты. Затем, используя компьютерную модель, они рассчитали, где гравитация будет сильнее, а где слабее, в зависимости от различных типов горных пород.

Как только их прогнозы совпали с лучшими текущими данными, полученными со спутников, отслеживающих гравитацию, они перевели часы назад и наблюдали, как гравитационная дыра формировалась в течение тысячелетий. Ученые обнаружили, что гравитация сначала формировалась медленно, а затем набрала силу в период, известный как эоценовая эпоха, начавшаяся 50 миллионов лет назад. Интересно, что это совпало с огромными изменениями климата Антарктиды, включая быстрое продвижение ледяных щитов континента, подчеркивает Daily Mail.

Хотя это еще не доказано, исследователи подозревают, что может существовать связь между образованием гравитационной дыры и образованием ледников Антарктиды.

Доктор Форте говорит: "Если мы сможем лучше понять, как недра Земли влияют на гравитацию и уровень моря, мы получим представление о факторах, которые могут иметь значение для роста и стабильности крупных ледяных покровов".

В будущем исследователи хотят найти причинно-следственную связь между гравитационной дырой и ледяными щитами, создав новые математические модели климата. Алессандро Форте говорит, что это может дать ответ на один ключевой вопрос: "Как наш климат связан с тем, что происходит внутри нашей планеты?"

Низменность Антарктического геоида - не единственная массивная гравитационная дыра на Земле, напоминает Daily Mail. Расположенный в Индийском океане, "низкий уровень геоида Индийского океана" обладает такой слабой гравитацией, что уровень воды опускается на 103 м ниже уровня окружающей среды.

В недавнем исследовании группа ученых из Индии утверждает, что эта гравитационная дыра была образована шлейфами магмы низкой плотности, которые поднялись из мантии Земли. Эти шлейфы были образованы остатками затонувшей тектонической плиты Тетис, утраченной, когда Индия стала частью Азии 50 миллионов лет назад.