"Космическая погода просто идеальная". НАСА запланировала запуск миссии к Луне

Запуск сверхтяжелой ракеты SLS с экипажем к Луне предварительно запланирован на 6 марта, сообщили представители космического агентства НАСА на пресс-конференции по готовности к полету.

О кратких итогах пресс-конференции рассказали ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале. Они отметили самое главное из прозвучавшего: предварительной датой запуска названо 6 марта, и все агентство нацелено на нее. Экипаж присутствовал на прошедшей генеральной репетиции полета и в данный момент отправлен на мягкий карантин. За 5 дней до запуска он будет переведен на строгий карантин в Космический центр Кеннеди во Флориде, к месту запуска, и будет выведен из него только перед самым стартом.

Ключевым моментом теперь является решение комиссии под руководством администратора НАСА, Джареда Айзекмана, которое будет принято по результатам итоговой проверки готовности (Flight Readiness Review - FRR), планирующейся на конец будущей недели. Положительное решение по результатам этой проверки будет означать "поехали" (буквально - go).

На данный момент в марте доступны пять окон для старта: 6, 7, 8, 9 и 11 марта. Все остальные даты означают перенос на апрель.

Что еще говорят российские специалисты, отслеживающие все "взбрыкивания" космической погоды? Она, в отличие от прежних пусковых дат в начале февраля, совпавших с одним из самых сильных за последние годы всплеском солнечной активности, в данный момент просто идеальная. Все индексы - зеленые. Прогноз на три недели также исключительно благоприятный, говорят ученые ИКИ РАН.