Правда ли, что у космонавтов в венах закипает кровь

В космосе некоторые жидкости быстро закипают. Это относится и к человеческому телу. Чтобы понять, что именно «кипит» и при каких условиях, нужно различать вакуум снаружи и давление внутри тканей и сосудов. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© peepo/iStock.com

Для кипения необязательна температура в сто градусов. Температура кипения зависит от внешнего давления: чем давление ниже, тем ниже температура, при которой жидкость начинает переходить в газ. В медицинской и аэрокосмической литературе процесс образования паровых пузырьков в телесных жидкостях из-за низкого внешнего давления называют эбуллизмом.

Для воды при температуре человеческого тела (около 37 °C) критическая точка наступает, когда внешнее давление падает примерно до 6,3 кПа (47 мм рт. ст.). Ниже этого давления вода действительно может кипеть при «нормальной» температуре тела — об этом гласит понятие линии Армстронга.

Какие жидкости в теле могут закипеть?

Ключевой момент заключается в том, что кровь внутри сосудов находится под внутренним давлением. Сосудистая система и окружающие ткани создают своеобразный «‎контейнер», который удерживает жидкость в жидком состоянии даже при резком снижении внешнего давления.

В описаниях линии Армстронга подчеркивается, что при опасно низком давлении могут кипеть «обнаженные» жидкости — слюна, слезы, жидкости на поверхности легких и слизистых оболочек. Однако это не относится к васкулярной крови, то есть крови, циркулирующей внутри сосудистой системы.

Русские «пришельцы из космоса»: уникальный правовой казус 1995 года

Об этом свидетельствуют испытания в барокамере NASA в 1960-е годы. Участник эксперимента при кратковременном воздействии давления, близкого к вакууму, описывал ощущение, похожее на то, будто слюна начала «кипеть». Этот пример обычно используют как иллюстрацию того, что первыми реагируют поверхностные жидкости, а не вся кровь.

Это не отменяет того факта, что в условиях вакуума организм в зоне риска. Несовместимые с жизнью процессы. начинаются с комбинации факторов — гипоксии, баротравмы легких при нарушении дыхания, эбуллизма в уязвимых зонах и образования газовых пузырьков при резкой декомпрессии.

Почему человек не «взрывается» в вакууме?

Еще один популярный миф — утверждение о том, что тело «лопнет». В реальности кожа и ткани обладают достаточной прочностью, чтобы не разорваться под действием пара. Эбуллизм приводит к увеличению объема тканей и образованию пузырьков, но не к кинематографическому «разрыву».

В описаниях механизма подчеркивается, что внутреннее давление в тканях быстро возрастает и частично противодействует дальнейшему фазовому переходу жидкости. Основные риски связаны с другими процессами: отеком тканей, нарушением газообмена, повреждениями при декомпрессии и крайне быстрым дефицитом кислорода для мозга.

При чем здесь скафандры и почему их давление ниже земного?

Если бы задача заключалась только в подаче кислорода, проблему можно было бы свести к дыханию. Однако скафандр выполняет еще одну критически важную функцию — создает внешнее давление, достаточное для сохранения жидкой фазы телесных жидкостей и предотвращения эбуллизма.

В материалах NASA указывается, что рабочее давление современных скафандров для выхода в открытый космос составляет около 4,3 psi (≈29,6 кПа) при использовании чистого кислорода. Эти параметры представляют собой инженерный компромисс между физиологическими требованиями и необходимостью сохранять подвижность конструкции. Важно, что такие значения давления существенно превышают пороги, при которых вода начинает кипеть при температуре тела.

Так правда ли, что кровь закипает?

Корректная формулировка, используемая в профессиональных источниках, звучит иначе: при крайне низком внешнем давлении возможно кипение воды в незашищенных жидкостях и образование пузырьков (эбуллизм). Однако кровь внутри сосудистой системы не закипает как свободная жидкость, поскольку находится под внутренним давлением тканей и сосудов.

Иными словами, распространенное утверждение основано на реальном физическом явлении, но в пересказе обывателей теряет контекст. В условиях вакуума опасность связана не с «кипящей кровью», а с быстрым комплексом физиологических нарушений, делающих пребывание в открытом космосе без защиты смертельно опасным.

Ранее мы писали о самых шокирующих животных, которых запускали в космос.