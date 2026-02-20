Опасная находка: в пещерах Румынии обнаружена бактерия возрастом 5000 лет

В румынской ледяной пещере Скэришоара ученые обнаружили бактерию возрастом около 5000 лет. Микробиологи из Института биологии Бухареста при Румынской академии наук выделили древний штамм Psychrobacter SC65A.3 из ледяного керна, извлеченного на глубине 25 метров в так называемом Большом зале пещеры. Этот лед, по оценкам специалистов, хранит климатическую и микробиологическую информацию, уходящую в прошлое на 13 тысяч лет, сообщил журнал Popular Science.

Несмотря на столь почтенный возраст, микроорганизм продемонстрировал удивительную устойчивость к современным антибиотикам. В ходе тестирования он оказался резистентным к 10 из 28 препаратов, представляющих 10 различных классов. Особенно примечательно, что это первый известный штамм рода Psychrobacter, устойчивый к таким лекарствам, как триметоприм, клиндамицин и метронидазол. Анализ генома выявил более 100 генов, связанных с механизмами антибиотикорезистентности.

Однако исследование принесло и неожиданно позитивные результаты: бактерия способна подавлять рост некоторых современных «супербактерий, устойчивых к лечению. Кроме того, она обладает выраженной ферментативной активностью, которая может быть полезна в биотехнологии. В ее ДНК также обнаружено почти 600 генов с пока неизвестными функциями и 11 генов, потенциально способных бороться с бактериями, грибами и даже вирусами — что открывает перспективы для создания новых лекарств.

В то же время ученые предупреждают об опасности. По словам соавтора исследования доктора Кристины Пуркареа, таяние ледников под действием изменения климата может высвободить подобные древние микроорганизмы. Их гены устойчивости могут передаваться современным патогенам через горизонтальный перенос, усиливая уже существующую глобальную угрозу антибиотикорезистентности, которая, по данным ВОЗ, в 2019 году стала причиной 1,27 миллиона смертей в мире. Поэтому исследователи подчеркивают: работа с такими находками требует строжайших мер биобезопасности.

