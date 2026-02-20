Пользователям МАХ стал доступен счетчик просмотров в каналах

Пользователям национального мессенджера МАХ стал доступен счётчик просмотров в каналах. Теперь подписчики могут видеть статистику публикаций авторов и отслеживать наиболее популярный контент. Функция появится у всех пользователей в течение суток после обновления приложения до последней версии.

Счётчик просмотров располагается в нижней части публикаций: иконка с цифрами показывает количество пользователей, которые увидели пост. Ранее эта статистика была доступна только авторам каналов. Создатели контента также могут оформлять ключевые мысли в цитаты, использовать отложенный постинг и управлять реакциями подписчиков.

10 февраля в МАХ запустили приватные каналы — за первую неделю пользователи создали более миллиона таких каналов с общей аудиторией свыше 10,5 млн подписчиков. Общее количество пользователей мессенджера на конец января составило 89 млн.