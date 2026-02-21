NASA сравнило полет Starliner с катастрофами шаттлов Challenger и Columbia

NASA официально классифицировала провальную миссию Boeing Starliner в 2024 году как инцидент категории "Тип A" - самый серьезный уровень аварий. Это обозначение ставит данную миссию на один официальный уровень серьезности с катастрофами шаттлов Challenger (1986 год) и Columbia (2003 год), которые привели к гибели экипажей, сообщает New-Science.ru.

Новый администратор NASA Джаред Айзекман, миллиардер и частный астронавт, который сам когда-то выходил в открытый космос, опубликовал 312-страничный отчет по итогам расследования миссии Boeing Starliner 2024 года. В ходе пресс-конференции Айзекман признал: космический корабль ни в коем случае не должен был нести астронавтов, учитывая нерешенные технические проблемы.

Серия системных сбоев, сопровождавших полет Boeing Starliner, превратила короткую испытательную миссию в многомесячное пребывание на Международной космической станции для астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора.

"Мы официально объявляем об инциденте типа А и обеспечиваем подотчетность руководства, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись. Мы с нетерпением ждем совместной работы с Boeing, когда обе организации будут реализовывать корректирующие действия и вернут Starliner к полетам только тогда, когда он будет готов", - заявил Айзекман.

Запущенная 5 июня 2024 года миссия капсулы Starliner, изначально задуманная как краткий восьмидневный заключительный сертификационный полет, превратилась в девятимесячную одиссею.

Вообще, история 61-летнего Уилмора и 59-летней Уильямс достойна самого крутого блокбастера. Вспомним. Они прилетели на МКС на корабле Boeing Starliner. Планировалось, что проведут в космическом доме всего неделю. Однако из-за технических неполадок с кораблем застряли на девять месяцев. Проведенные испытания показали, что четыре мотора Starliner вышли из строя из-за перегрева и автоматического отключения, а другие, повторно запущенные во время испытаний, оказались слабее запланированной мощности. И хотя Boeing продолжал настаивать, что все под контролем, в NASA после долгих консультаций и обсуждений решили не рисковать с возвращением на Starliner его экипажа. Безопасность людей превыше всего.

В сентябре Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. А чуть позже на МКС прибыл "эвакуационный" Crew Dragon с сокращенным вдвое экипажем миссии Crew-9. Два места на борту занимали россиянин Александр Горбунов и американец Ник Хейг. А еще два места специально "зарезервировали", проще говоря, оставили пустыми для Уилмора и Уильямса. И главное - для них привезли скафандры.

Уильямс и Уилмор неоднократно заявляли, что были хорошо подготовлены к продлению своего пребывания в космосе и не были брошены. Как бы в подтверждение этих слов, они вместе вышли за борт станции, чтобы снять сломанную антенну и собрать образцы для микробного анализа. А ведь любой выход в открытый космос требует огромной физической силы и выносливости. Сунита даже установила рекорд длительности пребывания в открытом космосе среди женщин!

Впрочем, как писала Daily galaxy, во время видеозвонка со студентами средней школы Нидхэм в Массачусетсе 59-летняя астронавт откровенно призналась: "Я уже достаточно долго здесь, и сейчас я пытаюсь вспомнить, каково это - ходить. Я не ходила. Я не сидела. Я не ложилась".

Астронавты Уильямс и Уилмор благополучно вернулись на Землю в марте 2025 года на спасательном корабле SpaceX. Отчет показывает, насколько близко они подошли к ужасной развязке.

Отмечается, что инцидент "Тип A" фиксируется при любом событии, связанном со смертью, полной потерей космического корабля или ущербом, превышающим 2 миллиона долларов. Структура отчетности NASA об инцидентах охватывает пять уровней серьезности: от катастрофических отказов типа А до незначительных "почти происшествий".

В феврале 2025 года NASA наняло независимую группу, чтобы выяснить, почему миссия провалилась, изучив все - от сломанного оборудования до ошибок руководства. В заявлении агентства отмечается: "Следователи выявили взаимосвязь комбинированных отказов оборудования, пробелов в квалификации, просчетов руководства и культурных сдвигов, которые создали условия риска, несовместимые со стандартами безопасности пилотируемых космических полетов NASA. NASA примет это как окончательный отчет", - цитирует New-Science.ru.

NASA назвало потерю маневренности корабля при сближении с МКС и огромные финансовые убытки в качестве причин для присвоения высшего рейтинга. Хотя экипаж благополучно восстановил контроль и избежал травм, агентство присвоило этот высший уровень, чтобы отразить "значительный потенциал" катастрофы, который существовал во время критических отказов в полете.

Разработка Starliner была омрачена более чем десятилетними задержками и повторяющимися проблемами с двигательной установкой, которые проявились задолго до его пилотируемого дебюта в 2024 году.

Айзекман заявил, что хотя Boeing произвел проблемный корабль, конечная ответственность лежит на NASA, которое приняло неисправный аппарат и подвергло риску жизни двух астронавтов.