Ученые синтезировали «невозможную» молекулу, которую ждали 50 лет

Исследователи из Саарского университета в Германии и Университета Тохоку в Японии объявили о прорыве в химии: им удалось создать пентасилациклопентадиенид — ароматическое кольцо из пяти атомов кремния, передает cnbeta.com.

Ароматические соединения, отличающиеся высокой стабильностью благодаря особому распределению электронов, традиционно строятся на основе углерода. Заменить его кремнием оказалось крайне сложно из-за его металлических свойств и слабой способности удерживать электроны. До сих пор единственным успехом было трехчленное кольцо, полученное в 1981 году. Все попытки создать пятиатомную систему терпели неудачу.

Команды под руководством профессора Давида Шешкевица и Такеаки Ивамото доказали, что кремниевая структура может соответствовать строгому «правилу Хюккеля», обеспечивающему ароматичность. Это опровергает прежние представления о том, что стабильные ароматические кольца недоступны для элементов тяжелее углерода.

Открытие имеет большое прикладное значение. Оно может привести к созданию более эффективных катализаторов для производства полиэтилена и полипропилена, а также новых материалов с уникальными электронными и химическими свойствами. То, что две независимые группы ученых достигли результата одновременно, говорит о зрелости технологий. Синтез кремниевого кольца открывает путь к разработке материалов будущего, сочетающих стабильность органических соединений с полупроводниковыми свойствами кремния.