Эксперт рассказал, как часто нужно перезагружать смартфон

Россиянам объяснили, как часто нужно перезагружать смартфон
Многие пользователи воспринимают перезагрузку только как способ «лечения» временных зависаний, однако на самом деле эта простая процедура является важнейшим элементом гигиены цифровой безопасности, заявил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
«Если говорить о технической стороне вопроса, то современные операционные системы, будь то Android или iOS, действительно накапливают в оперативной памяти так называемые хвосты — фоновые процессы и временные файлы закрытых приложений, которые со временем могут приводить к незначительному снижению быстродействия», — отметил специалист.
Но польза перезагрузки для производительности часто преувеличена, добавил Силаев.
«Если ваш телефон работает плавно, приложения открываются быстро, а батареи хватает на день, то в дополнительной чистке ради прироста скорости он не нуждается», — рассказал собеседник RT.
С точки зрения безопасности, регулярная перезагрузка — это более действенная мера, чем многие думают, пояснил аналитик.
«Киберпреступники всё чаще используют схемы с многокомпонентными атаками, и выключение питания — самый надёжный способ разорвать эту цепочку, если заражение ещё не успело закрепиться в долговременной памяти», — добавил он.
По мнению специалиста, оптимальный баланс между безопасностью и удобством — это перезагрузка смартфона не реже одного раза в неделю.
«Этой частоты достаточно, чтобы система очистилась от накопившихся фоновых процессов и потенциально опасных скриптов, работающих в памяти. Еженедельная перезагрузка — это простой, бесплатный и эффективный способ поддерживать как стабильность работы, так и достойный уровень защиты ваших данных», — заключил собеседник RT.
