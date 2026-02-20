Ученые вырастили мини-мозг и заставили его работать

Исследователям удалось вырастить мозговую ткань из мышиных стволовых клеток и продемонстрировать ее способность к обучению. Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cell Reports.

Созданные в лаборатории органоиды поместили в условия, где им требовалось управлять виртуальным шестом, удерживая его в равновесии. В зависимости от положения шеста клетки получали электростимуляцию.

Без обратной связи органоиды успешно справлялись с задачей лишь в 2,3% случаев, при случайной стимуляции — в 4,4%, а при адаптивной, зависящей от их действий, результат достиг 46%.

Это доказывает, что нейронные связи в искусственно выращенной ткани поддаются настройке и могут улучшать выполнение задач. Однако ученые отмечают: при отсутствии стимуляции органоиды быстро «забывают» полученные навыки. Для развития долговременной памяти и усложнения функций потребуются дополнительные исследования.

