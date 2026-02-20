Роскомнадзор сделал заявление о деятельности Telegram

Telegram создает инфраструктуру, которая помогает сервисам «интернет-пробива» распространять личные данные людей. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщили в Роскомнадзоре.

Каждую неделю на платформе удаляется порядка 100 подобных сервисов. Несмотря на это, ситуация принципиально не меняется.

— Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам незаконно распространять персональные данные граждан, в том числе в форме досье на человека, — цитирует заявление ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля не возникает каких-либо трудностей с ведением официального канала в мессенджере.

По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова, Telegram способен выполнить все требования Роскомнадзора для продолжения работы в России в течение полутора месяцев.

Telegram сообщил о блокировке еще десятков тысяч каналов и групп

10 февраля в работе мессенджера произошел масштабный сбой, трудности возникли у пользователей мобильного приложения.

Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера. В ведомстве подчеркнули, что будут и дальше ограничивать платформу, чтобы добиться исполнения законодательства.