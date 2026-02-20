Около Юпитера взорвалась комета

В феврале 2026 года одна из крупнейших комет Солнечной системы — 29P/Schwassmann–Wachmann 1 — пережила мощнейшую вспышку. Находясь на огромном расстоянии от Солнца (между орбитами Юпитера и Сатурна), объект внезапно увеличил яркость почти в 100 раз, а выброшенное вещество сформировало редкую спиральную структуру, напоминающую раковину аммонита, передает ixbt.com.

Причина — криовулканизм. Под поверхностью ядра, состоящего из замерзших газов (угарный газ, метан, пропан), резко выросло давление, что привело к взрывному выбросу вещества. Уникальность кометы 29P в том, что ее ядро имеет сложное строение с несколькими активными жерлами и постоянно вращается.

Газ и пыль вырываются наружу сразу из разных точек, а вращение кометы закручивает эти потоки в идеальную спираль.

За три дня наблюдений кома (облако вокруг ядра) расширилась с 15 до 45 угловых секунд, а яркость выросла с 13,5 до 11,5 звездной величины — объект стал доступен даже для небольших телескопов. После основного взрыва комета продолжала пульсировать, производя повторные выбросы в течение нескольких недель.

В отличие от большинства криовулканических комет, которые активизируются только при сближении с Солнцем, 29P остается активной даже на расстоянии 5,7–6,3 астрономической единицы и совершает до 20 вспышек в год.

Днем солнечное тепло расширяет трещины в ледяной коре, выпуская газы, а ночью они смыкаются, накапливая давление для нового выброса.

Вспышка 2026 года подтвердила, что даже в холодной пустоте внешней части Солнечной системы объекты могут вести себя неожиданно активно. Спиральная «раковина» стала еще одним доказательством сложности процессов, происходящих на удаленных ледяных телах.