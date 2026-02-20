В США подали в суд на TP-Link

Генеральный прокурор Техаса (США) Кен Пакстон подал иск против TP-Link, обвинив производителя маршрутизаторов во введении потребителей в заблуждение относительно связей с Китаем. В документе утверждается, что компания «маскирует свои китайские связи», оставаясь при этом «открытым окном для спонсируемых Китаем киберугроз и разведслужб». Об этом сообщает издание The Verge.

© Газета.Ru

TP-Link была основана в Китае, но в последние годы пыталась публично дистанцироваться от страны. В 2018 году компания открыла производство во Вьетнаме, а в 2024 году перенесла глобальную штаб-квартиру в США, создав TP-Link Systems. Продукция бренда позиционируется как произведенная во Вьетнаме.

Однако, по версии прокуратуры, почти все компоненты устройств поставляются из Китая. В иске говорится, что «глубоко внутри» компания по-прежнему управляется Китаем, а финальная сборка во Вьетнаме не устраняет вводящее в заблуждение антикитайскую репрезентацию.

Иск стал частью более широкой кампании Техаса против китайских компаний. В тот же день Пакстон подал иск против Anzu Robotics, обвинив ее во введении потребителей в заблуждение относительно происхождения и безопасности дронов. По версии властей, устройства компании являются ребрендированными дронами китайской DJI, которой ранее запретили импорт новых моделей в США.