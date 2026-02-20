Не один, а два: спутник Сатурна удивил астрономов

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Planetary Science Journal, крупнейший спутник Сатурна, Титан, мог образоваться в результате столкновения двух спутников около 400 миллионов лет назад, пишет livescience.com.

Это открытие может пролить свет на происхождение колец Сатурна и объяснить необычные орбиты других спутников. Титан, диаметром около 3200 миль, обладает плотной азотной атмосферой и является единственным спутником Солнечной системы, кроме Земли, где обнаружена жидкость в виде метана. Зонд «Гюйгенс» приземлился на него в 2005 году.

Гипотеза основана на данных зонда «Кассини» и предполагает, что в результате столкновения также мог образоваться спутник Гиперион. Исследователи считают, что столкновение привело к образованию других спутников, которые впоследствии стали частью системы Сатурна. NASA планирует отправить зонд «Дрэгонфлай» для изучения Титана в 2034 году, что поможет подтвердить эту гипотезу.

