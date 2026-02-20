В Китае разработали «строительные блоки» для синтетического бензина

Китайские исследователи предложили способ превращать углекислый газ и воду в химические соединения — за счет солнечной энергии и по принципу, напоминающему фотосинтез. Работа опубликована в журнале Nature Communications и может приблизить производство так называемого «солнечного топлива» — синтетических углеводородов, совместимых с существующей топливной инфраструктурой.

© ecosphere.press

Большинство фотокаталитических систем для преобразования CO₂ используют органические добавки, которые полностью расходуются в процессе реакции. Это удорожает технологию и снижает ее экологическую ценность.

Китайская команда пошла другим путем. Ученые создали материал на основе модифицированного серебром триоксида вольфрама, способный временно накапливать электроны под действием света — подобно тому, как это происходит в природном фотосинтезе. Накопленный заряд затем используется для восстановления CO₂.

В сочетании с катализаторами система позволяет получать оксид углерода (CO) — ключевой промежуточный продукт для синтеза жидких углеводородов, включая компоненты бензина и авиационного топлива.

Синтетическое солнечное топливо рассматривается как альтернатива в секторах, где электрификация затруднена: авиации, морском транспорте, тяжелой промышленности. В отличие от водорода, такие углеводороды можно использовать в уже существующих двигателях и логистических цепочках.

По данным авторов, новая система работает и при естественном солнечном освещении, что открывает перспективы для масштабирования.

Солнечная энергия практически неисчерпаема, но ее прямое преобразование в химическое топливо остается технологическим вызовом. Ранее промышленную установку по производству солнечного топлива запустила швейцарская компания Synhelion, однако большинство технологий пока требуют дорогостоящих компонентов или сложных схем.

Китайская разработка делает ставку на более универсальный и экологичный принцип — без расходуемых вспомогательных реагентов и с опорой на воду как источник электронов.

Если технологию удастся масштабировать, CO₂ может стать не отходом, а сырьем — строительным материалом для углеродно-нейтрального топлива. В логике энергоперехода это шаг к замыканию углеродного цикла: выбросы превращаются обратно в ресурс, а солнечный свет становится главным «поставщиком» энергии для этого процесса.