Найден уникальный спинозавр с «саблей» на голове

Международная группа палеонтологов под руководством профессора Чикагского университета Пола Серено объявила об открытии нового вида динозавров — Spinosaurus mirabilis.

Находка, сделанная в отдаленном районе пустыни Сахара на территории Нигера, не только пополнила семейство спинозаврид, но и заставила ученых пересмотреть образ жизни этих гигантских хищников. Исследование украсило обложку свежего выпуска Science.

Ловушка для скользкой рыбы

Первые фрагменты челюсти и необычный костеватый вырост были найдены еще в 2019 году, однако ученые не сразу поняли, с чем имеют дело. Лишь в 2022 году, обнаружив еще два аналогичных элемента, команда осознала: перед ними уникальный костяной гребень в форме ятагана.

Судя по текстуре поверхности и внутренним сосудистым каналам, при жизни причудливый вырост был покрыт кератиновой оболочкой и, вероятно, имел яркую окраску, служа своего рода визуальным маяком для сородичей.

Одна из самых ярких особенностей черепа S. Mirabilis — строение зубов. Верхние и нижние ряды при смыкании входят друг в друга, образуя идеальную ловушку для скользкой добычи. Такая адаптация характерна для многих рыбоядных существ — в частности, водных ихтиозавров, летающих птерозавров, — но среди динозавров она выделяет именно спинозавров и их ближайших родственников.

Не только берег моря

Долгое время считалось, что спинозавриды обитали исключительно в прибрежных районах и вели почти полностью водный образ жизни, преследуя добычу под водой. Однако S. Mirabilis был найден в глубине материка — в 500–1000 км от ближайшей береговой линии того времени. Останки динозавра находились в речных отложениях рядом со скелетами длинношеих зауроподов.

«Я представляю этого динозавра как своего рода "адскую цаплю", — говорит Пол Серено. — На своих крепких ногах он мог спокойно заходить в воду на глубину до двух метров, но большую часть времени, вероятно, проводил в засаде на мелководье, выслеживая крупную рыбу».

По следам забытой рукописи

История открытия началась почти случайно — с единственного предложения в научной монографии 1950-х годов. Французский геолог вскользь упомянул находку «зуба» в форме сабли в центральной Сахаре. Более 70 лет никто не возвращался в те края, пока команда Серено, заручившись помощью местного проводника-туарега, не отправилась вглубь «песчаного моря».

Сегодня это открытие стало национальным достоянием Нигера. В столице страны, Ниамее, строится первый в мире музей с нулевым энергопотреблением — «Музей реки», где S. Mirabilis займет центральное место в экспозиции.