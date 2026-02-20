MacBook Air с M1 исчезли из продажи перед выходом бюджетной модели

Крупнейший американский ритейлер Walmart столкнулся с исчезновением из продажи одной из самых доступных моделей ноутбуков Apple. Речь идет о MacBook Air с процессором M1, который больше не значится в наличии на сайте компании. Это событие происходит на фоне многочисленных слухов о скором выходе принципиально нового бюджетного ноутбука от Apple, который может занять место Air в нижнем ценовом сегменте. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Walmart начал продажи этой модели в марте прошлого года по цене $699 (примерно 53,6 тыс. руб. по курсу на 20 февраля 2026 года), что было значительно ниже официального стартового ценника Apple.

Apple прекратила производство MacBook Air с чипом M1 еще в прошлом году, сделав ставку на более новые модели с процессорами M3, а затем и M4.

Исчезновение ноутбука из ассортимента Walmart может быть не случайным совпадением, а важным маркером скорого обновления линейки. По данным ряда инсайдеров и отраслевых аналитиков, Apple готовит к выпуску совершенно новую модель, которая возродит бренд MacBook без каких-либо приставок Air или Pro. Ожидается, что это будет более доступный ноутбук, который займет место в линейке ниже текущего MacBook Air.

Согласно утечкам, новинка может быть представлена уже в первых числах марта. Предполагается, что устройство получит 13-дюймовый или 12,9-дюймовый дисплей, ультратонкий и легкий корпус, напоминающий дизайн давно снятой с производства 12-дюймовой модели, а также будет доступно в ярких цветах, таких как зеленый, синий, розовый или желтый.

Сердцем нового бюджетного ноутбука, скорее всего, станет процессор A18 Pro, аналогичный тому, что устанавливается в iPhone 16 Pro. Этот чип обладает 6-ядерным CPU и 6-ядерным GPU, а его производительность в многозадачном режиме сопоставима с легендарным M1. Таким образом, новый MacBook может стать естественным и долгожданным преемником той самой модели, которая теперь исчезла с прилавков Walmart.