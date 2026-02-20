«Блокнот» из Windows получит важное обновление

В текстовый редактор «Блокнот» впервые добавят поддержку изображений. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Источники в Microsoft рассказали, что в программе появится поддержка работы с изображениями. Журналисты обратились в компанию, где им подтвердили, что «Блокнот» с функциями работы с изображениями действительно тестируется инженерами корпорации.

Как выяснилось, новая важная опция позволит простейшему текстовому редактору работать с картинками. В Microsoft отметили, что функция не требует много ресурсов операционной системы (ОС), поэтому ее надеются без проблем развернуть на компьютерах пользователей.

В материале говорится, что функция работы с изображениями будет включена по умолчанию в новых версиях программы, однако опцию можно отключить через настройки. При этом пока неизвестно, когда Microsoft начнет распространять новую версию «Блокнота».

«Блокнот» (Notepad) — простейший текстовой редактор и одна из старейших программ для Windows. Первая версия утилиты появилась в 1985 году — вместе с выходом Windows 1.0.

Ранее стало известно, что в Windows 11 появился встроенный сервис тестирования скорости интернета. Соответствующая утилита интегрирована в панель задач.