В Калифорнии ограничат доступ в соцсети для подростков

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом завил, что хочет принять на уровне штата закон об ограничении доступа к соцсетям для подростков младше 16 лет. Об этом сообщает Politico.

Пресс-секретарь Ньюсома Тара Гальегос пояснила, что губернатор-демократ поддерживает введение ограничений по примеру Австралии, которая с 2025 года запретила регистрацию в соцсетях пользователям, не достигшим 16-летия. Сам Ньюсом заявил журналистам, что власти Калифорнии «должны решить проблему» хронического использования подростками социальных сетей.

«Нам нужна помощь. Я думаю, что давно пора начать обсуждение этого вопроса. Я очень благодарен за то, что мы обсуждаем и продвигаем этот вопрос на уровне штата», — сказал губернатор штата на пресс-конференции недалеко от Сан-Франциско.

Ньюсом не впервые затрагивает этот вопрос: в январе он задавался вопросом, может ли Калифорния «сделать больше» после запрета социальных сетей в Австралии.

В феврале законодатели Калифорнии уже внесли законопроект, предусматривающий «установление возрастного порога для открытия или ведения аккаунта в социальных сетях». Его главный автор — демократ Джош Лоуэнталь — пояснял, что оптимальным они с коллегами считают возрастной ценз на уровне 16 лет. Ньюсом пока не комментировал разработанный ими документ.

О возрастном ограничении доступа к соцсетям говорил и советник президента Румынии Сорин Кострей. Он убежден, что эту меру в Евросоюзе примут до конца текущего года. Ее обсуждают как минимум три страны — Франция, Испания и Греция.

Европарламент в 2025 году принял резолюцию о доступе к соцсетям для пользователей не моложе 16 лет, но она носит рекомендательный характер.