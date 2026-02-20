NASA провело репетицию заправки лунной суперракеты SLS

В ночь с 19 на 20 февраля НАСА успешно заправило ракету SLS (Space Launch System) и продемонстрировало обратный отсчет до запуска миссии Artemis II во время генеральной репетиции в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

© NASA

Инженеры загрузили в ракету более 700 000 галлонов жидкого топлива, провели демонстрацию закрытия люков космического корабля «Орион», а также выполнили два заключительных этапа обратного отсчета перед стартом. Экипаж «Артемиды II» также наблюдал за частью испытаний из Центра управления запуском.

Как говорится в пресс-релизе агентства, в ходе испытаний специалисты внимательно следили за процессом заправки жидким водородом, который оказался сложной задачей во время предыдущих испытаний. Концентрация водорода оставалась в пределах допустимых значений.

Не обошлось без проблемы

В начале операций по заправке топливом произошла потеря наземной связи в Центре управления запуском. Операторы временно перешли на резервные методы связи, чтобы обеспечить безопасную заправку топливом до восстановления нормальных каналов связи. Инженеры выявили оборудование, вызвавшее проблему.

Пока инженеры анализируют данные испытаний, экипаж миссии «Артемида II» готовится к карантину. Хотя НАСА еще не назначило официальную дату запуска, начало примерно 14-дневного карантина, призванного ограничить воздействие болезней на экипаж перед запуском, сохранит гибкость в отношении стартового окна в марте.

В течение следующих нескольких дней технические специалисты установят временные платформы на пусковой установке. Эти платформы позволят им добраться до верхнего левого и правого сегментов твердотопливных ракетных ускорителей SLS и бака основной ступени для обслуживания. Так НАСА провеет комплексное тестирование системы безопасности непосредственно на стартовой площадке, без необходимости возвращать ракету в ангар.

Возвращение на Луну

НАСА прервало прошлую репетицию 2 февраля после обнаружения утечки жидкого водорода, которая возникла в месте соединения с хвостовой сервисной мачтой — частью мобильной стартовой башни SLS, которая подает топливо и другие ресурсы к ракете. Утечка в прошлой миссии происходила в том же месте. Ученые заменили два уплотнения, которые на этот раз выдержали.

В ходе этой миссии четыре астронавта — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из НАСА, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства — отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно на Землю. «Артемида-2» станет первым пилотируемым космическим полетом за пределы низкой околоземной орбиты после завершения миссий «Аполлон» в 1972 году. Предыдущая миссия программы «Артемида» успешно отправила беспилотный корабль «Орион» на лунную орбиту и обратно в конце 2022 года. Этот полет несколько раз откладывался из-за утечек жидкого водорода.