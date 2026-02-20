ИИ стал причиной двух сбоев в работе сервисов Amazon

$76.6490.17

FT сообщила о двух сбоях в работе сервисов Amazon из-за ошибок ИИ

В середине декабря искусственный интеллект стал причиной того, что в Amazon Web Services произошел сбой в работе одной из систем, сообщает Financial Times со ссылкой на четырех собеседников. По данным газеты, сбой начался после того, как инженеры позволили инструменту ИИ Kiro произвести некие изменения в системе, которой пользуются сторонние клиенты Amazon Web Services. Он длился 13 часов.

Несколько сотрудников Amazon сообщили FT на условиях анонимности, что это уже второй случай за последние месяцы, когда один из ИИ-инструментов стал причиной сбоя в работе сервиса. «За последние несколько месяцев мы уже зафиксировали как минимум два сбоя в работе производственных систем», — рассказал один из высокопоставленных сотрудников Amazon Web Services. Он добавил, что инженеры позволили ИИ-агенту решить проблему без вмешательства человека, а сбои были незначительными.

Amazon Web Services запустила помощника по программированию Kiro в июле 2025 года. Kiro способен наблюдать за тем, как разработчики пишут код, а также может брать задачи из бэклога и выполнять их самостоятельно. В частности, он умеет завершать работу без постоянного контроля человека.

По данным Financial Times, причиной предыдущего сбоя стал другой продукт Amazon, который помогает в разработке, — Amazon Q Developer (чат-бот с поддержкой ИИ).

В пресс-службе Amazon при этом утверждают, что оба сбоя произошли не по вине искусственного интеллекта.

«В обоих случаях это была ошибка пользователя, а не ошибка ИИ», — сообщили в компании.

То, что они оба произошли в системах, работающих с помощью ИИ, в Amazon назвали совпадением.

«Та же проблема может возникнуть с любым инструментом разработчика или при выполнении ручных действий», — подчеркнули там.

В компании утверждают, что декабрьский инцидент был «крайне ограниченным» по масштабу и затронул только один сервис в Китае, а второй не повлиял на сервис компании, ориентированный на клиентов.

Некоторые сотрудники Amazon заявили FT, что по-прежнему скептически относятся к полезности инструментов ИИ для большей части своей работы из-за риска ошибок. Они добавили, что компания поставила цель, чтобы 80% разработчиков использовали искусственный интеллект для задач программирования хотя бы раз в неделю, и внимательно следит за этим.