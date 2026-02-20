Раскрыт наихудший климатический сценарий для Антарктиды в XXI веке

Международная команда исследователей разработала прогноз изменения климата в Антарктиде в XXI веке. Ученые сосредоточились на Антарктическом полуострове, так как этот регион считается особенно чувствительным к глобальному потеплению. Команда раскрыла самый лучший и самый худший сценарий. При неблагоприятном развитии событий к 2100 году площадь морского льда вокруг полуострова может сократиться на 20%. Такие изменения повлекут за собой катастрофические последствия для местных видов, таких как пингвины и киты. Они также отразятся на экосистемах всей планеты.

Массовое таяние морского льда ускорит потепление океана и разрушение наземных и шельфовых ледников. Повышение уровня Мирового океана, океанических и атмосферных связей, изменения циркуляции затронут регионы, расположенные очень далеко от Антарктиды.

Ученые разработали несколько возможных сценариев будущего Антарктиды. В худшем случае глобальная температура к 2100 году поднимется на 4,4 градуса выше доиндустриального уровня. Площадь ледяного покрова сократится на 20%, что повысит уровень моря на 22 мм к 2100 году и на 172 мм – к 2300 году. Криль будет уничтожен, что лишит пищи пингвинов, тюленей и китов. Сильные дожди погубят популяцию пингвинов Адели.

Лучший сценарий предполагает, что превышение доиндустриальных температур составит 1,8 градуса. Региону не удастся избежать таяния льда и экстремальных погодных условий, но их масштабы будут гораздо менее значительными. Так, уровень моря возрастет всего на несколько мм.

Ученые отметили, что развитие событий в Антарктиде буде зависеть от объемов выбросов парниковых газов. Если они останутся на том же уровне, что сейчас, или повысятся, на континенте начнутся необратимые последствия, которые затронут всю планету, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что в водах Антарктиды впервые заметили акулу. Раньше считалось, что на Южном полюсе акул нет. Рыбу заметили благодаря глубоководной системе видеонаблюдения.